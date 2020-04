Come intrattenere i bambini durante la quarantena

Il Coronavirus spiegato ai bambini

Attività spaziali per bambini in quarantena

ESA for Kids

Infini.to@home Kids del Planetario di Torino

Piccoli scienziati alla riscossa

Approfondimenti da fare a casa

Foto: © Anita Jankovic - Unsplash.

Se già per noi adulti è difficile comprendere le ragioni di una quarantena e le cause di una pandemia così forte come quella da, per i bambini lo è ancor di più. Come spiegare quindi i perché non si può uscire, né andare a scuola o dai nonni?A questo hanno pensato i musei italiani dedicati ai bambini. L'Explora di Roma, La città dei bambini e dei ragazzi di Genova, il Muba di Milano e il Children’s Museum Verona hanno collaborato alla stesura de', un libro online gratuito che narra della storia del nuovo nemico invisibile: il coronavirus. Offerto anche in lingua inglese, per poter così “” ampliando il campo di apprendimento anche ad una lingua straniera, è un libro colorato e semplice che offre anche alcuni spunti importanti per collaborare, insieme ai grandi, a rallentare i contagi.Scarica il libro da La guida galattica al Coronavirus questo link Oltre che alle tantissime attività già offerte sul suo sito, la casa editrice Scienza Express ha ideato un programma solidale dedicato a questo difficile periodo di quarantena. Scaricabili gratuitamente , tra le varie attività vi sono i racconti di Laila e il coronavirus, rompicapi, esperimenti dedicati ai bambini di ogni età.Prendi spunto e divertiti con Solidarietà digitale di Scienza Express.Non è tutto. Cose spaziali sono state ideate dai più grandi centri dedicati allo studio dello spazio e dell’universo. L’(ESA), il Planetario di Torino e, niente popò di meno, lahanno creato sezioni online dedicate ai bambini.Tutti i bambini sognano di fare l’astronauta. E conin parte il loro sogno può esser realizzato. Se sul sito vi sono tantissime attività da fare online come la visione di video dedicati alla scoperta dello spazio e ci sono anche lavoretti manuali da stampare e realizzare con forbici e colla direttamente a casa. La costruzione di una navicella spaziale , ad esempio, grazie al modellino stampabile è una proposta interessante da fare insieme ai propri bambini. Da non perdere anche le avventure di Paxi, disponibili su YouTube e dedicate ai bambini tra i 6 e i 12 anni.Anche lanon è da meno e sul suo sito web offre tantissime attività suddivise per fasce d’età in lingua inglese.Un progetto questo dedicato all’che possono essere inviati allo stesso Planetario per esser, poi, condivisi sui social.Scopri lo spazio con Infini.to@home Kids Pasticciare, esplorare e sperimentare è un ottimo metodo per imparare.lo sa e per questo ha voluto dedicare una sezione web dedicata agli esperimenti da fare a casa. Divertenti soprattutto per bambini più grandi che possono fare anche da soli, sono idee ideali per gli amanti della scienza e della chimica. In, è ottimale anche per migliorare le conoscenze di questa lingua.Dai il via all’esperimento con il Laboratorio di scienze della National Geographic.Per chi vuole approfondire un argomento di proprio interesse l’ha ideato una piattaforma sulla quale cercare contenuti di approfondimento scelti e selezionati da vari enti di ricerca. Ottima soluzione, facile da consultare per svolgere i compiti dati dalla scuola online.