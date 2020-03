Quali numeri chiamare se si hanno sintomi da Coronavirus?

Numero di pubblica utilità e di emergenza coronavirus

Numeri verdi da chiamare in caso di coronavirus per regione

Lombardia : 800 89 45 45

: 800 89 45 45 Veneto : 800 462 340

: 800 462 340 Piemonte : 800 19 20 20 (attivo H24) e 800 333 444 (attivo dalle 8 alle 20)

: 800 19 20 20 (attivo H24) e 800 333 444 (attivo dalle 8 alle 20) Emilia-Romagna : 800 033 033

: 800 033 033 Friuli Venezia Giulia : 800 500 300

: 800 500 300 Val d’Aosta : 800 122 121

: 800 122 121 Provincia autonoma di Trento : 800 867 388

: 800 867 388 Provincia autonoma di Bolzano : 800 751 751

: 800 751 751 Toscana : 800 55 60 60

: 800 55 60 60 Lazio : 800 11 88 00

: 800 11 88 00 Umbria : 800 63 63 63

: 800 63 63 63 Marche : 800 93 66 77

: 800 93 66 77 Puglia : 800 713 931

: 800 713 931 Campania : 800 90 96 99

: 800 90 96 99 Calabria : 800 76 76 76

: 800 76 76 76 Basilicata : 800 99 66 88

: 800 99 66 88 Sicilia : 800 45 87 87

: 800 45 87 87 Sardegna: 800 311 377

Numeri utili coronavirus Abruzzo, Liguria, Molise, Piacenza

ASL L’Aquila : 118

: 118 ASL Chieti-Lanciano-Vasto : 800860146

: 800860146 ASL Pescara : 118

: 118 ASL Teramo: 800090147

Foto: © gcalin – 123RF.com

Se si pensa di essere stati contagiati dal coronavirus e si iniziano a percepire i primi sintomi, la prima cosa da fare è quella dio dal proprio medico, ma di rimanere a casa. La visita dovrà essere fattaCome riportato sul sito del Ministero della Salute , esiste anche un numero di pubblica utilità per ilattivato già da fine gennaio. In caso di domande sul coronavirus, i cittadini dovranno digitare il numero(attivo H24). A rispondere alle domande sarà un’equipe di esperti del Ministero della Salute. In caso di estrema emergenza, i cittadini potranno invece contattare il numero unico di emergenza () o il pronto soccorso al ().Per contrastare l’emergenza in atto e rispondere alle varie richieste sulle misure da prendere per gestire il, ogni regione ha attivato un proprio numero verde dedicato al coronavirus. Ecco quali sono, regione per regione.Inesistono diversi numeri attivi, dedicati all’emergenza COVID-19, tutti relativi alle ASL:In, l’unico numero d’emergenza utile è il, mentre insono attivi i numeri(per informazioni e per segnalazioni). Infine, il comune diha attivato il numero(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 13), per dare assistenza ai propri cittadini.Il coronavirus in Italia ha già causato tanti contagi e, purtroppo anche tanti decessi. Se non si dovesse avere alcun sintomo, il consiglio migliore è sempre quello diper scongiurare un ulteriore diffusione del virus. Questo piccolo gesto potrà evitare l’affollamento degli ospedali e sarà di grande aiuto ai tanti medici e infermieri che ogni giorno lavorano senza sosta in tutta laper sconfiggere questo male, che non ha ancora una vera cura.